Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразил пользователей твиттера своими покупками, сообщает «Советский спорт».

Жена игрока Анастасия Шубская в инстаграме опубликовала видео, на котором спортсмен делает покупки. В корзину Овечкин положил мороженое, газированную воду, чипсы, крекеры и восемь бутылок пива.

Один из пользователей твиттера заявил, что это «секретная диета Овечкина».

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» вышел на 47-е место в истории НХЛ по набранным очкам.

Alex Ovechkin shopping for ice cream in a full, matching sweatsuit is all of us https://t.co/lhcKKZS7CC