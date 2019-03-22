Глава Татарстана поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

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Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме, передает ТАСС.

«Алина продолжает свое уверенное победное шествие, подтверждая титул сильнейшей фигуристки планеты. Мастерство, целеустремленность, сила духа молодой спортсменки вызывают искреннее восхищение», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

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Также глава республики отметил заслуги тренера Этери Тутберидзе.

«Весь пьедестал почета чемпионата занимают ваши ученицы. Гордимся и радуемся вместе с вами, желаем вам новых ярких достижений и больших успехов», — добавил Минниханов.

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