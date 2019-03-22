Мостовой считает поражение от сборной Бельгии закономерным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/409/12258409/upload-RIAN_5824836.HR-pic905-895x505-30790.jpg">

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой считает поражение российской команды в матче с Бельгией закономерным, передает Sport24.

Игра проходила в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы — 2020. Россия уступила со счетом 1:3.

Реклама

«Так и предполагал. Бельгийцы должны были выигрывать, все-таки игроки у них высокого класса. Не сказать, что мы полностью провалили игру, но поражение закономерно.

Из наших игроков тоже выделить никого не могу. Черышев забил из-за ошибки Куртуа, а так… Все сыграли на среднем уровне. Игра Кудряшова? Просмотрел момент со вторым голом, там же пенальти, а до этого не видел момент с его забегом. Что касается пропущенных голов, то Гильерме там ничего не мог поделать.

Будут ли проблемы с казахами? Я был поражен их победой над Шотландией. Нам, конечно, с ними будет нелегко, еще у них искусственное поле, но казахов мы должны обыгрывать», — сказал Мостовой.

Ранее Черышев заявил, что сборная России не должна никого бояться.