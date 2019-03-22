Дзюба отметил уровень хавбека сборной Бельгии Азара
Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мнением об игре полузащитника команды Бельгии Эдена Азара, передает ТАСС.
Россия и Бельгия встречались в рамках отборочного матча на чемпионат Европы — 2020. Победа осталась за бельгийской сборной — 3:1, Азар оформил дубль.
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«У них есть Азар, у нас нет, такие игроки делают определенный результат. Когда сравняли счет, то показалось, что сможем навязать борьбу, но такие персоны, как Азар, делают игру. Конечно, данное поражение подстегнет сборную на матч с командой Казахстана, нас это сплотит», — заявил Дзюба.
С командой Казахстана Россия сыграет 24 марта в Астане.