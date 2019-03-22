Алдонин вновь заговорил о Началовой

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Бывший муж певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин, который является экс-игроком московского ЦСКА, вновь заговорил о ней, передает «Советский спорт».

Началова была похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Экс-супруг, с которым у нее была общая дочь, не смог сдержать своих эмоций.

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«Это человек который дарил радость, умел радоваться сам жизни. Трудолюбивая, она всю жизнь шла к этому, она с детства на сцене, поэтому, конечно, она свою работу любила. Вообще, она девочка-праздник. Всегда вокруг все должны смеяться, улыбаться, она всех веселила. Никто до конца, мне кажется, еще не осознал», — поделился Алдонин в эфире Первого канала.

Ранее подруга Началовой вспомнила ее совет.