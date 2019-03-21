Подруга Медведевой рассказала об изменениях в жизни фигуристки

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Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая рассказала о том, как поменялась Евгения Медведева после переезда из России в Канаду, передает Sport24.

В начале сезона Медведева прекратила работу с российским специалистом Этери Тутберидзе, с которой сотрудничала 11 лет. Теперь она тренируется под началом канадца Брайана Орсера.

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«Женя перестраивается в том числе как личность, перерастает из девушки в женщину. Меня радует, что она очень прибавила в скольжении, в своем женском катании. И очень правильно, что она начала выступать будучи еще, наверное, неуверенной. Какого бы титула ты ни была, тебе нужно выходить и соревноваться, нужен соревновательный процесс. Для чего тренировки ради тренировок?

Мы общались после ее переезда в Канаду. Было интересно, как ей живется, как она тренируется. Мы остались в хороших отношениях. Мне очень хотелось ее сильно поддержать после выступлений. После таких выступлений тяжело собрать себя и продолжить тренировки», — заявил Погорилая.

Ранее олимпийский чемпион раскритиковал судейство на ЧМ по фигурному катанию.