У Началовой не было денег на лечение, заявил ее врач

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Врач Василий Шуров заявил, что у певицы Юлии Началовой не было денег, чтобы оплатить лечение подагры.

По словам доктора, звезда не могла платить зарплату своему пресс-секретарю.

«Скажу больше: в нашей клинике Началова тоже лечилась бесплатно. С нее никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал — ей не с чего платить. На похоронах Юли мы бесплатно предоставим машину скорой помощи, там будут дежурить наши врачи», — цитирует Шурова «МК».

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Певица, скончавшаяся 16 марта, будет похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ранее адвокат хоккеиста Александра Фролова сделал заявление о Началовой.