СМИ: Лукаку не сыграет против России на старте Евро-2020

<img src="//img.gazeta.ru/files3/126/10964126/2017-10-28T132946Z_309354595_RC1EAA7718B0_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-MUN-TOT-pic905-895x505-38015.jpg">

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не сыграет в первых двух турах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с командами России и Кипра, сообщает РИА «Новости».

По словам корреспондента Het Laatste Nieuws Кристофа Терре, форвард прошел медицинское обследование и покинул расположение национальной команды 18 марта.

Реклама

До этого футболист не появился на тренировке сборной.

Российские игроки выйдут на поле против бельгийцев 21 марта в Брюсселе.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин пожелал сборной России победы в матчах отборочного этапа Евро-2020.