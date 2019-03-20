СМИ: Лукаку не сыграет против России на старте Евро-2020
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не сыграет в первых двух турах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с командами России и Кипра, сообщает РИА «Новости».
По словам корреспондента Het Laatste Nieuws Кристофа Терре, форвард прошел медицинское обследование и покинул расположение национальной команды 18 марта.
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До этого футболист не появился на тренировке сборной.
Российские игроки выйдут на поле против бельгийцев 21 марта в Брюсселе.
Ранее полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин пожелал сборной России победы в матчах отборочного этапа Евро-2020.