Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает «Советский спорт».
Судьи оценили прокат спортсменов в 81,21 балла, что и позволило российскому дуэту обновить мировой рекорд.
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Второе место у китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна, получивших 79,24 балла. На третьем их соотечественники — Пэн Чэн и Чжан Хао (75,51).
Произвольную программу спортивные пары продемонстрируют 21 марта. Мировое первенство в Сайтаме завершится 24 марта.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию выступления фигуристов.
Ранее Ирина Слуцкая отказалась от прогнозов на выступления российских фигуристок на ЧМ.