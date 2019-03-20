Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает «Советский спорт».

Судьи оценили прокат спортсменов в 81,21 балла, что и позволило российскому дуэту обновить мировой рекорд.

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Второе место у китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна, получивших 79,24 балла. На третьем их соотечественники — Пэн Чэн и Чжан Хао (75,51).

Произвольную программу спортивные пары продемонстрируют 21 марта. Мировое первенство в Сайтаме завершится 24 марта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию выступления фигуристов.

Ранее Ирина Слуцкая отказалась от прогнозов на выступления российских фигуристок на ЧМ.