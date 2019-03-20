Аршавин раскритиковал натурализацию в сборной России

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Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил против растущего количества натурализованных футболистов в национальной команде, передает газета «Известия».

Эксперт заявил, что не понимает, почему вместо Александра Селихова взяли Маринато Гилерме.

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«Не понимаю, зачем команде на позиции голкипера натурализованный бразилец, если есть свои игроки», — сказал Аршавин.

Тенденцию к натурализации он связывает с потребностью в результатах.

«Это проблема достижения высоких результатов. Для побед на ЧМ делали, что угодно, в том числе и натурализацию. Но в будущем нужно просто растить своих футболистов. Возможно, я не прав, но разве это нормально? Я не хочу видеть в сборной России одних бразильцев, как в мини-футбольной сборной», — заключил спортсмен.

Ранее натурализованный игрок сборной России по мини-футболу осудил Павла Погребняка.