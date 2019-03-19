Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Поллак

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Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Андреа Поллак умерла в возрасте 57 лет.

По информации Swim Swam, фигуристка скончалась 13 марта. Отмечается, что она боролась с раком.

Спортсменка трижды выигрывала Олимпийские игры и три раза завоевывала серебряные медали. Ее включили в Зал славы мирового плавания в 1987 году.

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В 1990-х в числе других пловцов сборной ГДР Поллак заявила о том, что тренерский штаб давал подопечным запрещенные препараты. По словам девушки, стероиды предлагались спортсменам под видом витаминов.

Ранее призер чемпионата мира по плаванию Кеннет То скончался в возрасте 26 лет в США.