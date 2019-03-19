Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает «Советский спорт».
В крайней разминке также выступят фигуристки Евгения Медведева, Рика Кихира, Сатоко Мияхара, Каори Сакамото и Брэди Теннелл.
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Чемпионка Четырех Континентов Кихира выйдет на лед прямо перед ученицей Этери Тутберидзе, а серебряный призер Олимпиады 2018 года Медведева — перед японкой.
Россиянка Софья Самодурова выступит последней в шестой разминке.
20 марта спортсменки представят короткую программу на мировом первенстве в Сайтаме, которое завершится 24 марта.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю прокомментировал предстоящее выступление на чемпионате мира.