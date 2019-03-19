Ковальчук лишился возможности выступить в плей-офф НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз», в составе которого выступает российский нападающий Илья Ковальчук, официально не вышел в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем сезоне, сообщает РИА «Новости».

Калифорнийская команда 18 марта уступила «Виннипег Джетс» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата и лишилась шансов на выход в плей-офф.

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Клубу принадлежит последняя строчка в турнирной таблице Западной конференции.

Ковальчук в июле 2018 года заключил трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на $18,75 млн. В этом сезоне он сыграл в 60 матчах и набрал 31 очко (14 голов + 17 результативных передач).

Ранее «Тампа» стала победителем регулярного чемпионата НХЛ.