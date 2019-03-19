Пихлер был шокирован зарплатой в сборной России по биатлону
Бывший тренер сборной России по биатлону и ныне наставник шведской команды Вольфганг Пихлер высказался о своей трудовой деятельности, передает ТАСС.
Немецкий специалист отметил, что его зарплата в России была гораздо больше, чем в Швеции.
«Цифру, которую получал в России, не назову, но зарплата была очень хорошей. В Швеции получаю намного меньше. Даже сравнивать сложно, в России у меня была просто суперзарплата. Но дело даже не в ней. В России я провел хорошее время», — отметил наставник.
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По окончании сезона Пихлер решил завершить тренерскую карьеру.
Ранее Гараничев извинился за выступление на чемпионате мира.