Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения

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Отбывающий наказание в СИЗО «Бутырка» нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают «Известия».

19 марта футболисту исполнилось 28 лет.

«Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил. Ни от родных, ни от друзей», — сказал Кокорин.

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Стоит отметить, что игрок сине-бело-голубых обвиняется в избиении нескольких человек. Также под судом находятся брат Кокорина Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин перенес поездку на мастер-классы из-за смерти Юлии Началовой.