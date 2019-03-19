Суд во Франции запретил назвать ребенка Гризманн Мбаппе

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Суд во французском городе Брив-ла-Гайард обязал родителей дать новое имя ребенку, передает РИА «Новости».

Пара хотела назвать сына в честь футболистов Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе, сообщает As.

Данное желание родителей было связано с тем, что в июле 2018 года сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу в России, а Гризманн и Мбаппе забили по одному мячу в финале против Хорватии (4:2).

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Стоит отметить, что законодательство Франции разрешает родителям называть ребенка почти любыми именами, но имя не должно наносить урон интересам человека: не быть оскорбительным или смешным, сложносоставным и содержать иностранных символов и цифр.

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