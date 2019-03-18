Дворкович рассказал об отношении Путина к российскому футболу

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Президент Международной шахматной федерации и экс-глава «Россия-2018» Аркадий Дворкович рассказал об отношении президента страны Владимира Путина к российскому футболу.

«Владимир Владимирович поддержал заявку России на ЧМ-2018 и затем в ежедневном режиме занимался организацией турнира. Без его решений многие вещи просто не состоялись бы. Плюс он постоянно контактирует с Международной федерацией футбола (ФИФА). К футболу у него хорошее отношение.

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Другое дело, что Владимир Владимирович скептик по части нашего футбола. Это вполне можно понять. Большинство россиян являются скептиками в этом вопросе», — цитирует Дворковича «Чемпионат.com».

Функционер отметил, что у него были разговоры с Путиным про национальную команду.

«А так только «Зенит» один раз затрагивали в контексте легионеров и качества игры. Это было не на совещании, а в неформальной беседе. Очень корректно проговаривали. Чувствовалось, что просчитываются как плюсы, так и минусы», — добавил Дворкович.

Ранее Путин обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино после того, как наградил его орденом Дружбы.