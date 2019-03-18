Что говорили родители перед смертью Началовой, рассказал Алдонин

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Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о госпитализации бывшей супруги Юлии Началовой, передает «Советский спорт».

«Я узнал о ее госпитализации, когда был в другом городе. Позвонил ее родителям, они заверили, что врачи контролируют ситуацию и все будет нормально.

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Я попросил держать меня в курсе, звонить каждый день. Потом уже понял по дрожащему голосу Юлиной мамы, что не все в порядке», — рассказал Алдонин в программе «Пусть говорят».

Ранее Алдонин рассказал, как сообщил дочери о смерти мамы.