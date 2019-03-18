Хабиб Нурмагомедов побывал на матче «Милан» — «Интер»
Российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил матч 28-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером», сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась победой «Интера» со счетом 3:2. Таким образом, «Милан» прервал свою серию без поражений, которая длилась десять матчей.
«Что за невероятный матч был сегодня в Милане.
С детства не пропускал это противостояние, ведь это лучшее дерби в истории футбола, а теперь и самому удалось побывать на матче, и вживую увидеть всю красоту итальянского футбола», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что «Милан» прервал десятиматчевую серию без поражений в игре с «Интером».
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What a amazing match was in Milan today. Что за невероятный матч был сегодня в Милане. С детства не пропускал это противостояние, ведь это лучшее дерби в истории футбола, а теперь и самому удалось побывать на матче, и вживую увидеть всю красоту Итальянского футбола. #IntervsMilan #SanSiro #Milan #Italia