Хабиб Нурмагомедов побывал на матче «Милан» — «Интер»

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил матч 28-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером», сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась победой «Интера» со счетом 3:2. Таким образом, «Милан» прервал свою серию без поражений, которая длилась десять матчей.

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«Что за невероятный матч был сегодня в Милане.

С детства не пропускал это противостояние, ведь это лучшее дерби в истории футбола, а теперь и самому удалось побывать на матче, и вживую увидеть всю красоту итальянского футбола», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что «Милан» прервал десятиматчевую серию без поражений в игре с «Интером».