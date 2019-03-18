Фанат «Спартака» с пятилетним запретом на посещение матчей был на игре с «Зенитом»
Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, которому запрещено посещать матчи команды, заявил, что побывал на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», передает Sport24.
Пятилетний запрет Голунов получил, когда в ноябре прошлого года выбежал на поле во время матча группового этапа Лиги Европы против «Рапида» и толкнул полузащитника команды Дениса Глушакова.
Полиция очень быстро увела хулигана с поля, а в последствии Тушинский суд признал его виновным и запретил посещать матчи команды пять лет.
Однако на матче, который состоялся 17 марта и завершился результативной ничей (1:1), Голунов побывал и выложил в сторис инстаграма видео со спартаковской трибуны.
«Боюсь ли я санкций? Конечно, боюсь, но такой матч я не мог пропустить», — сказал болельщик «Спартака».
Ранее сообщалось, что эксперт считает закономерным итог матча «Спартак» — «Зенит».