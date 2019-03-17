В РФС назвали недопустимым высказывание Погребняка про темнокожих игроков
Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев прокомментировал слова нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о выступлении за сборную России темнокожих игроков.
В интервью футболист заявил ,что ему смешно, когда «темнокожий игрок выступает за национальную команду России».
«Еще не прочитал его слова, только вернулся из командировки. В принципе это совершенно недопустимое обращение. Почему темнокожий не может играть за национальную команду России? Он является гражданином страны и имеет такие же права, как любой гражданин России, в том числе играть за сборную страны», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
Функционер отметил, что вопрос о высказывании Погребняка будет рассмотрен, если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, а также органов РФС.
Ранее сообщалось, что Погребняка могут дисквалифицировать за слова о темнокожих игроках.