Погребняка могут дисквалифицировать за слова о темнокожих игроках

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Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов заявил, что нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк может быть дисквалифицирован за слова о темнокожих игроках в сборной России.

«Сегодня служба мониторинга прислала статью в «КП» с интервью Павла. Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame», — цитирует Баранова «Чемпионат.com».

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Функционер отметил, что нельзя судить по цвету кожи о месте игрока в национальной команде

«При вызове в сборную всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.

Несомненно, Комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста», — добавил Баранов.

Ранее Погребняк заявил, что ему «смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».