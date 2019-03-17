Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов Тони Фергюсона

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов американца Тони Фергюсона, передает «Советский спорт».

«Прекращай курить», — написал 30-летний россиянин в твиттере.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза из-за проблем со здоровьем одного из спортсменов.

Оба бойца не выступали с 6 октября 2018 года. Тогда на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, а Фергюсон — Энтони Петтиса.