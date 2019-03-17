Спенс победил Гарсию и защитил титул чемпиона IBF
Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс одержал победу над обладателем титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе Майки Гарсией, сообщает «Советский спорт».
Поединок прошел в американском Арлингтоне и продлился все 12 раундов. По итогам боя Спенс одержал победу единогласным решением судей — 120:108, 120:107 и 120:108.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
29-летний американец защитил титул чемпиона по версии IBF и остался непобежденным. У Гарсии первое поражение в карьере.