Спенс победил Гарсию и защитил титул чемпиона IBF

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Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс одержал победу над обладателем титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе Майки Гарсией, сообщает «Советский спорт».

Поединок прошел в американском Арлингтоне и продлился все 12 раундов. По итогам боя Спенс одержал победу единогласным решением судей — 120:108, 120:107 и 120:108.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

29-летний американец защитил титул чемпиона по версии IBF и остался непобежденным. У Гарсии первое поражение в карьере.