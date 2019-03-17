Форвард «Флориды» Дадонов вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ

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Форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает РИА «Новости».

В матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) россиянин набрал три (2+1) очка.

Первой звездой признан голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд. Во встрече с «Монреаль Канадиенс» (2:0) он отразил 48 бросков и оформил шат-аут.

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Вторым стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн, оформивший хет-трик в матче против «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в большинстве.