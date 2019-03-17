Наставник «Ювентуса» высказался о дисквалификации Роналду

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о возможной дисквалификации португальского нападающего команды Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

Форвард может пропустить несколько матчей Лиги чемпионов из-за того, что в ответном матче 1/8 финала турнира против мадридского «Атлетико» (3:0) показал неприличный жест. Он скопировал наставника «Атлетико», который после победы в первом матче (2:0) хватался за область паха.

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Стоит отметить, что в этой игре Роналду оформил хет-трик, который и позволил «Ювентусу» выйти в четвертьфинал.

«Дисквалификация Роналду? Этого не будет. Каждый празднует голы так, как хочет. Я не видел в этом праздновании ничего странного, обычные эмоции. Никакой дисквалификации не будет», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду не включен в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа».