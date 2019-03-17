Фуркад считает свое выступление в эстафете провалом

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Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о своем выступлении в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, передает «Советский спорт».

Фуркад замыкал эстафету, бежал четвертным и допустил пять промахов на последнем огневом рубеже. Из-за этого сборной Франции упустила бронзовую медаль, которую завоевала Россия.

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«Неудача в последней стрельбе — это провал. Когда все хорошо, то легко катится на волне успеха. Для меня сейчас все сложно. Наверное, поэтому я и не справился. На сто процентов беру на себя эту ответственность. Я сам захотел быть финишером, но сегодняшняя гонка показала, что я был неправ.

Это большое разочарование. Но не за себя, а за команду. Эстафеты — это командный старт. Я хотел преуспеть, был мобилизован. И когда промахивался, я не знал, как реагировать. Не знал, как избежать этих ошибок. Мне не хватило спокойствия и уверенности.

Особенно досадно, что на старте этого чемпионата я неплохо справлялся со стрельбой. А в гонке, которая имела значение не только для меня, не сумел. Хотя всё вроде было просто, преследователи далеко. В итоге — гнев, досада, разочарование…» — приводит слова Фуркада Ski Chrono.

Стоит отметить, что Фуркад на этом чемпионате также провалил индивидуальную гонку, заняв 39-е место. Это худший его результат в карьере на важнейших стартах.

Ранее Фуркад признал, что не достоин медали.