«Лос-Анджелес» без Ковальчука проиграл «Флориде» Дадонова

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«Флорида Пантерз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Флориды».

Стоит отметить, что особенно в матче отличился российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов. Во время встречи он забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Теперь на счету россиянина 57 (24+33) очков в 71 матче текущей сезона.

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Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук участие в матче не принимал.

Ранее «Питтсбург» провел трогательную церемонию для Малкина.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Флорида» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

0:1 — Хоффман (Яндл, Боргстрем), 4:10;

1:1 — Браун (Даути, Копитар), 7:35;

1:2 — Дадонов (Барков, Матесон), 24:04;

2:2 — Лейпсик (Картер, Рой), 41:05;

3:2 — Копитар (Браун, Мартинес), 49:44;

3:3 — Дадонов (Юбердо, Барков), 53:47;

3:4 — Юбердо (Барков, Дадонов), 58:04 — 3:4.