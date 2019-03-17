«Лос-Анджелес» без Ковальчука проиграл «Флориде» Дадонова
«Флорида Пантерз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Флориды».
Стоит отметить, что особенно в матче отличился российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов. Во время встречи он забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Теперь на счету россиянина 57 (24+33) очков в 71 матче текущей сезона.
Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук участие в матче не принимал.
Ранее «Питтсбург» провел трогательную церемонию для Малкина.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Флорида» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
0:1 — Хоффман (Яндл, Боргстрем), 4:10;
1:1 — Браун (Даути, Копитар), 7:35;
1:2 — Дадонов (Барков, Матесон), 24:04;
2:2 — Лейпсик (Картер, Рой), 41:05;
3:2 — Копитар (Браун, Мартинес), 49:44;
3:3 — Дадонов (Юбердо, Барков), 53:47;
3:4 — Юбердо (Барков, Дадонов), 58:04 — 3:4.