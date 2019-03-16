Известного футболиста нашли мертвым в лесу

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Бывший футболист Майк Таласситис был обнаружен мертвым в лесу около своего дома в английском графстве Эссекс, сообщает «Советский спорт».

Спортсмену было 26 лет. По информации Mirror, причина смерти не разглашается.

Таласситис успешно выступал за молодежную сборную Кипра U21.

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Но популярным его сделал не спорт, а участие в 2017 году в шоу знакомств «Остров любви». Из-за непристойного поведения Таласситиса прозвали «Грязный Майк». У игрока была репутация негодяя.

Ранее вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу был застрелен в мечети.