«Ветеран» сборной России вызван на отборочные матчи Евро-2020
Хавбек «Зенита» Юрий Жирков включен в заявку сборную России на игры квалификации чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Казахстаном, передает «Советский спорт».
По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, вызвать его хотели еще раньше.
«Мы еще раньше планировали вызвать Жиркова в сборную. Я поговорил с ним перед игрой «Зенита» с «Вилльяреалом». Мы решили снова обсудить вопрос ближе к сбору, исходя из его состояния», — объяснил Черчесов.
Наставник уверен, что опыт игрока пригодится команде в предстоящих встречах.
«Он опытный футболист, который может помочь сборной в ответственных играх. Он не заменит в заявке никого, кто был вызван ранее. В сборной ждут всех, кто был приглашен», — цитирует специалиста официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Матч Бельгия — Россия пройдет 21 марта Брюсселе. Через три дня россияне встретятся с Казахстаном в Астане.
Ранее в Эрмитаже выступили против фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади.