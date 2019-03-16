«Ветеран» сборной России вызван на отборочные матчи Евро-2020

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Хавбек «Зенита» Юрий Жирков включен в заявку сборную России на игры квалификации чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Казахстаном, передает «Советский спорт».

По словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, вызвать его хотели еще раньше.

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«Мы еще раньше планировали вызвать Жиркова в сборную. Я поговорил с ним перед игрой «Зенита» с «Вилльяреалом». Мы решили снова обсудить вопрос ближе к сбору, исходя из его состояния», — объяснил Черчесов.

Наставник уверен, что опыт игрока пригодится команде в предстоящих встречах.

«Он опытный футболист, который может помочь сборной в ответственных играх. Он не заменит в заявке никого, кто был вызван ранее. В сборной ждут всех, кто был приглашен», — цитирует специалиста официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Матч Бельгия — Россия пройдет 21 марта Брюсселе. Через три дня россияне встретятся с Казахстаном в Астане.

Ранее в Эрмитаже выступили против фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади.