Названы примерные сроки рассмотрения дела об избиении женщины Ковалевым

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Менеджер российского чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева Эгис Климас рассказал о ходе расследования, передает ТАСС.

По его словам, разбирательство, связанное с возможным избиением спортсменом женщины может продлиться до конца 2019 года.

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«Думаю, суда можно не дождаться до конца года. Но у нас уже есть определенная информация по данному процессу», — сказал Климас.

Американская модель Джейми Фронтс подала в суд на Ковалева, обвинив того в нападении с применением насилия и потребовав $8 млн.

Полиция штата Калифорния (США) арестовала бойца 9 июня 2018 года. Россиянину грозит четыре года лишения свободы. На первых слушаниях в суде 35-летний спортсмен не признал вину.

Ранее WBO назначила бой между Ковалевым и Энтони Ярдом.