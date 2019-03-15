Европейские футбольные топ-клубы готовы бойкотировать клубный чемпионат мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/913/12045913/RTX6HL2A-pic905-895x505-8720.jpg">

Ведущие европейские клубы объявят бойкот клубному чемпионату мира в случае изменения его формата, сообщает «Советский спорт».

По информации Süddeutsche Zeitung, это указано в письме главы Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли, которое он направил президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Реклама

Совет ФИФА 15 марта на заседании в Майами может утвердить измененный формат клубного чемпионата мира.

Количество команд может увеличиться с 6 до 24 , а сам турнир будет проходить летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре. Половина участников будет представлять Европу.

Пилотный турнир запланирован на период с 17 июня по 4 июля 2021 года. Изначально в эти даты должен был пройти Кубок конфедераций.

Письмо Аньелли, руководящего также итальянским «Ювентусом», подписали 15 членов правления ЕСА, включая представителей «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Барселоны», «Баварии», «ПСЖ», «Аякса».

Ранее в ФИФА решили запретить «Манчестер Сити» регистрировать новичков.