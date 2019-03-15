В Дагестане не оценили идею арены в честь Хабиба в форме папахи
В Республике Дагестан раскритиковали идею местных архитекторов построить в честь чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова спортивную арену, передает «Комсомольская правда».
Творцы хотели создать комплекс в форме папахи. По их мнению, Нурмагомедов победами сделал знаменитым национальный головной убор народов Кавказа.
Но жители Дагестана предпочитают, чтоб республика развивала не спорт, а более важные направления — образование, медицину.
Недовольство жителей прокомментировал креативный директор проекта Вадим Мацковяк.
«Инвесторы из Дагестана проект оценили. Местное население — нет. Мы бы хотели воплотить его на родине Нурмагомедова, но арена может появиться в другом месте даже как цирк или концертный зал», — заявил Мацковяк.
Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на теракт в Новой Зеландии.