Венесуэльская модель обнародовала секс-переписку с Роналду
Модель из Венесуэлы Александра Мендес рассказала, о чем переписывалась с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».
По словам Мендес, несколько лет назад Криштиану Роналду прислал ей несколько сообщений, в которых португальский нападающий предлагал ей интимное времяпрепровождение.
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Как отмечает SUN, в интервью перуанскому телевидению девушка сделала акцент на том, что между ней и футбольной звездой ничего не было, несмотря на то, что они виделись.
При этом Роналду всяческий намекал ей на свои желания: например, игрок обещал «укусить Мендес за задницу» в случае, если оформит гол в матче, который посетила модель.