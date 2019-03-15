Венесуэльская модель обнародовала секс-переписку с Роналду

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Модель из Венесуэлы Александра Мендес рассказала, о чем переписывалась с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

По словам Мендес, несколько лет назад Криштиану Роналду прислал ей несколько сообщений, в которых португальский нападающий предлагал ей интимное времяпрепровождение.

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Как отмечает SUN, в интервью перуанскому телевидению девушка сделала акцент на том, что между ней и футбольной звездой ничего не было, несмотря на то, что они виделись.

При этом Роналду всяческий намекал ей на свои желания: например, игрок обещал «укусить Мендес за задницу» в случае, если оформит гол в матче, который посетила модель.

Ранее был объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов.