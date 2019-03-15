Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Амстердамский «Аякс» сыграет с туринским «Ювентусом», «Ливерпуль» встретится с «Порту», лондонский «Тоттенхэм» поспорит за выход в полуфинал с «Манчестер Сити», а «Барселона» поборется с «Манчестер Юнайтед».

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Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля.

В полуфиналах встретятся победители пар «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» и «Аякс» — «Ювентус», а также «Ливерпуль» — «Порту» и «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки четвертьфиналов еврокубков.

Ранее сообщалось, что в сеть попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.