Навка высказалась об уходе Медведевой от Тутберидзе
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала уход двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.
«Женя очень самодостаточная сильная девушка с сильным стержнем. Если она приняла такое решение, значит, оно было правильным и необходимым. Видимо, ей нужны были новые эмоции, новая энергетика, чтобы она нашла силы идти дальше и бороться. Я думаю, это было правильно. Жизнь покажет», — цитирует Навку РИА «Новости».
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Медведева выступит на чемпионате мира в японской Сайтаме, который пройдет с 18 по 26 марта.