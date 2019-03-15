Навка посоветовала Загитовой сбросить чемпионские оковы
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка дала совет победительнице Игр Алине Загитовой.
«Конечно, всегда легче догонять, чем удерживать лидирующие позиции. Больше ответственности. Поэтому ей нужно сбросить с себя все эти оковы чемпионские и сделать свое дело. Она прекрасная спортсменка, у нее все замечательно, только нужно психологически правильно настроиться», — цитирует Навку РИА «Новости».
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С 18 по 24 марта в японской Сайтаме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию.
Ранее Навка оценила шансы российских фигуристов на мировом первенстве.