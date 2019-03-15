Навка оценила шансы российских фигуристов на чемпионате мира

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Есть ли шансы на ЧМ? Всегда нужно надеяться и верить. У нас хорошие шансы на удачное выступление. Наша сборная неплохо выступила на чемпионате Европы. Уверена, что как в парном, так и в женском одиночном есть возможность встать на верхнюю ступень пьедестала. Ну а мужчины… Они поменялись с женщинами местами почему-то. Но в любом случае мы будем верить в чудо. Всегда есть возможность и шанс», — цитирует Навку Sport24.

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Также обладательница золотой медали Игр считает, что высокая конкуренция в женском одиночном катании идет на пользу спортсменкам.

«Женское одиночное сильно подняло популярность к фигурному катанию в нашей стране. Теперь много маленьких девочек оббивает пороги и хотя попасть в этот вид спорта. И это здорово», — добавила Навка.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.