Навка оценила шансы российских фигуристов на чемпионате мира
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
«Есть ли шансы на ЧМ? Всегда нужно надеяться и верить. У нас хорошие шансы на удачное выступление. Наша сборная неплохо выступила на чемпионате Европы. Уверена, что как в парном, так и в женском одиночном есть возможность встать на верхнюю ступень пьедестала. Ну а мужчины… Они поменялись с женщинами местами почему-то. Но в любом случае мы будем верить в чудо. Всегда есть возможность и шанс», — цитирует Навку Sport24.
Также обладательница золотой медали Игр считает, что высокая конкуренция в женском одиночном катании идет на пользу спортсменкам.
«Женское одиночное сильно подняло популярность к фигурному катанию в нашей стране. Теперь много маленьких девочек оббивает пороги и хотя попасть в этот вид спорта. И это здорово», — добавила Навка.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.