Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян

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Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди российских игроков, передает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз» (5:4) россиянин оформил дубль и отдал две результативные передачи. Теперь на его счету 80 передач.

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Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину. В сезоне-2008/09 он отдал 78 передач.

В активе Кучерова 115 (35+80) очков в 71 матче регулярного чемпионата. Рекорд по этому показателю среди россиян принадлежит Александру Могильному — 127 очков.