Черышев объяснил выход «Валенсии» в четвертьфинал Лиги Европы

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Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев рассказал, за счет чего команда смогла переиграть «Краснодар» в рамках 1/8 финала Лиги Европы, передает ТАСС.

Общий счет по сумме двух встреч был 3:2 в пользу испанской команды. Во второй игре «Валенсия» забила за 30 секунд до конца, что и обеспечило ей выход в четвертьфинал.

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«Краснодар» доказал, что является хорошей командой. Нам было тяжело, особенно в первом тайме, во втором стало попроще, однако мы не смогли реализовать свои моменты, за что нас наказали, забив красивый гол, но, слава богу, мы смогли отыграться.

Думаю, залог успеха в том, что мы не сдались, когда пропустили гол на 85-й минуте, за счет воли к победе добились успеха и прошли дальше», — сказал Черышев.

Ранее полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский не стал называть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии» неудачным, несмотря на то, что по его итогам команда покинула розыгрыш турнира.