Нападающий «Зенита» уже думает о матче со «Спартаком»

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Нападающий петербургского «Зенита» Себастиан Дриусси подвел итоги противостояния с «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы, передает «Советский спорт».

Счет по сумме двух матчей был 5:2 в пользу испанского клуба. Дриусси отметил, что команда уже настраивается на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».

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«Обидное поражение. Стараемся не падать духом. Сейчас уже думаем о воскресенье, когда будет очень важный для нас матч.

Нереализованные моменты у Азмуна? Нельзя винить его. Нужна работа над ошибками. Будем исправляться.

Мы были очень мотивированными. Хотели пройти в следующую стадию. Теперь наша цель — успешно выступить в РПЛ», — заявил форвард.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Вильярреалу» и вылетел из Лиги Европы.