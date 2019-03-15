В сеть попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов

В Интернет попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, котороая должна была состояться 15 марта, сообщает «Советский спорт».

Как сообщается, в сеть результаты попали с помощью директора Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В скором времени фотография документа пропала из доступа.

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Варианты жеребьевки согласно документу:

«Ливерпуль» – «Аякс»
«Ювентус» – «Порту»
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
«Барселона» — «Манчестер Сити»

При этом отмечается, что это могли быть результаты пробной жеребьевки, которая проводится перед официальной частью.

Ранее сообщалось, что «Шальке» уволил главного тренера после разгрома от «Манчестер Сити».