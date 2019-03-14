«Краснодар» упустил победу над «Валенсией» и не вышел в 1/4 финала Лиги Европы
«Краснодар» сыграл вничью с «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Магомед-Шапи Сулейманов. У гостей мяч забил Гонсалу Гуэдеш.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
По сумме двух встреч (2:3) «Краснодар» не смог выйти в следующий раунд турнира.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
«Краснодар» (Краснодар, Россия) — «Валенсия» (Валенсия, Испания) — 1:1
Голы: 1:0 — Сулейманов, 85; 1:1 — Гуэдеш, 90+3.