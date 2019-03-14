«Зенит» и «Вильярреал» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и «Вильярреала» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, передает «Советский спорт».
Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Маммана, Ракицкий, Смольников, Барриос, Эрнани, Оздоев, Дриусси, Шатов, Азмун.
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Стартовый состав «Вильярреала»: Фернандес, Гаспар, Альваро, Руис, Коста, Мори, Касерес, Иборра, Форнальс, Морено, Бакка.
Первая встреча между «Зенитом» и «Вильярреалом» завершилась со счетом 3:1 в пользу испанцев. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответной игры. Начало — 23.00 мск.