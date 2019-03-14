Объявлены составы «Краснодара» и «Валенсии» на матч 1/8 финала Лиги Европы
«Краснодар» и «Валенсия» определились со стартовыми составами на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, передает «Советский спорт».
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Фьолусон, Спаич, Рамирес, Петров, Газинский, Ольссон, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
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Стартовый состав «Валенсии»: Нето, Дьякаби, Габриэл, Гайя, Васс, Кондогбиа, Солер, Черышев, Коклен, Мина, Собрино.
Встреча между командами пройдет в «Краснодаре». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.55 мск.