Футболист английского клуба опозорился во время исполнения пенальти

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Футболист «Суонси» Берсант Селина совершил курьезный промах во время исполнения 11-метрового удара в матче 37-го тура Чемпионшипа против «Вест Бромвича», передает «Советский спорт».

Во время разбега норвежец оступился и не смог нанести акцентированный удар. Мяч отлетел на несколько метров в сторону от 11-метровой отметки и был выбит за пределы поля футболистами «Вест Бромвича».

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Встреча между командами завершилась поражением «Суонси» со счетом 0:3.

Ранее нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал нереализованный пенальти в матче с «Оренбургом».