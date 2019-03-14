Футболист английского клуба опозорился во время исполнения пенальти
Футболист «Суонси» Берсант Селина совершил курьезный промах во время исполнения 11-метрового удара в матче 37-го тура Чемпионшипа против «Вест Бромвича», передает «Советский спорт».
Во время разбега норвежец оступился и не смог нанести акцентированный удар. Мяч отлетел на несколько метров в сторону от 11-метровой отметки и был выбит за пределы поля футболистами «Вест Бромвича».
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Встреча между командами завершилась поражением «Суонси» со счетом 0:3.
Ранее нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал нереализованный пенальти в матче с «Оренбургом».
❌PENALTY MISS!— Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019 г.
��Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4