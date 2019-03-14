Российские шахматисты переиграли сборную Индии в последнем туре ЧМ
Мужская сборная России по шахматам одержала победу над командой Индии в последнем туре командного чемпионата мира, который прошел в Астане, сообщает РИА «Новости».
Матч завершился со счетом 2,5-1,5. Единственную победу одержал Александр Грищук, остальные российские шахматисты завершили свои партии вничью.
В составе сборной России выступили Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев. Российские шахматисты досрочно завоевали золотые медали первенства мира. Всего в активе национальной команды 16 очков. Вторыми стали англичане (13 очков), третьими — китайцы (12).