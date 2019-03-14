Друг Макгрегора рассказал о подробностях драки с Хабибом Нурмагомедовым

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Боец смешанного стиля и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Денис рассказал о подробностях драки с Хабибом Нурмагомедовым, передает РИА «Новости».

Стычка произошла в октябре 2018 года после боя Макгрегора с Нурмагомедовым. Россиянин тогда победил, применив на сопернике удушающий прием. За драку после боя Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев, а Макгрегора на шесть.

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«Это началось в третьем или втором раунде. Я был за клеткой, а Хабиб начал указывать и говорить мне что-то. Я подумал, что этот парень сумасшедший. Я пытался сосредоточиться на своем друге, а он продолжал что-то говорить и ругаться. Как будто он сумасшедший. Даже между раундами он смотрел на меня и что-то говорил.

После завершения боя я был в шоке. Конор — один из моих лучших друзей, партнер по тренировкам, я очень забочусь о нем. И я почувствовал, что кто-то ударил меня по спине. Я оглянулся, а это был Ризван Магомедов. Затем я обернулся и вижу, как Хабиб швыряет в меня капу. И я подумал: «Хорошо, иди сюда». В итоге он перепрыгнул через клетку, и случилось то, что случилось. Это было безумие», — рассказал боец на шоу Ариэла Хэлвани об ММА.

Ранее Хабиб сделал заявление о возвращении в октагон.