Хавбек «Манчестер Сити» не хочет встречаться в четвертьфинале ЛЧ с «Ювентусом»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что не очень хочет, чтобы по итогам жеребьевки английской команде пришлось встречаться с туринским «Ювентусом», передает «Советский спорт».

Хавбек отметил, что нахождение Криштиану Роналду в составе мадридского клуба делает «Ювентус» очень сильным.

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«Я знаю его, я знаю, на что он способен, и ещё раз во вторник вечером он доказал это. Криштиану после того, что сделал за последние 15 лет в футболе, вероятно, является одним из лучших игроков за всю историю игры.

Когда вы играете в таких турнирах, как Лига чемпионов, то должны знать, что можете встретиться с такими командами, таким игроками. Но, конечно, играть против Криштиану всегда сложно», — цитирует хавбека The Sun.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 15 марта.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не может подписать контракт с Сане из-за его матери.