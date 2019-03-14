Тренер «Барселоны» рассказал о помешательстве Месси

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после победы команды над «Лионом» в ответном матче в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Каталонская команда разгромила французский клуб со счетом 5:1, что позволило ей выйти в четвертьфинал турнира.

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«В первом тайме мы играли в выдающийся футбол, абсолютно доминировали над соперником. Мы могли забить и больше. Во втором тайме они стали больше рисковать, отыграли один мяч.

В Лиге чемпионов нельзя расслабляться, потому что 2:0 — это не определяющий результат. У нас были проблемы в сообщении между линиями. Было ощущение, что они близки к тому, чтобы сравнять счет.

Мы все помешаны на Лиге чемпионов, и Месси тоже. Он провел выдающийся матч.

Сюрпризы в плей-офф ЛЧ? Нельзя концентрироваться только на команде. Мы сделали все, чтобы пройти дальше. Посмотрим, кто нам достанется. Любой соперник будет тяжелым», — цитирует Вальверде Marca.

Ранее стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.